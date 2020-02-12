الكرملين: تركيا لا تحترم الاتفاقات

اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنقرة بأنها لا تحترم الاتفاقات الروسية - التركية حول وقف إطلاق النار في سوريا، وأنها لا تفعل شيئاً من أجل "تحييد الإرهابيين" في منطقة إدلب.

ومتحدثاً عن اتفاقات سوتشي التي تم التوصل إليها في أكتوبر، وأوضح بيسكوف أن تركيا "ملزمة بتحييد المجموعات الإرهابية" لكن "كل تلك المجموعات تهاجم القوات السورية وتقوم بأعمال عدوانية ضد المنشآت العسكرية الروسية".