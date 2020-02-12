مصادر: اتفاق محتمل بين أمريكا وطالبان

قال مصدران في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي اليوم الأربعاء، إنه من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في شباط/ فبراير إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح، وإن الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

جاءت تلك التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود لأسباب، منها مطلب أمريكي بموافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.