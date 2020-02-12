رداَ على أردوغان.. الجيش السوري يتوسع بمحيط الطريق الدولي حلب – دمشق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 فبراير 2020 03:06 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يتوسع الجيش السوري في محيط الطريق الدولي حلب – دمشق في شمال غرب سوريا لضمان أمنه غداة سيطرتها عليه بالكامل للمرة الأولى منذ 2012، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا التقدم في وقت يتصاعد فيه التوتر بين دمشق وأنقرة، مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بـ“ضرب“ قوات النظام في ”أي مكان“ في سوريا.

في كانون الأول/ ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوما واسعا في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذا.

وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي ثم ريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق ”إم 5“ الدولي الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدنا رئيسة عدة من حماة وحمص وصولا إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وعقب أسابيع من القصف والمعارك، سيطرت قوات النظام على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ 2012، العام الذي بدأت فيه الفصائل المعارضة التوسع في سوريا.

وأفاد المرصد السوري اليوم الأربعاء بـ ”تقدم متواصل منذ الثلاثاء لقوات النظام، في إطار تأمينها محيط الطريق الدولي“، وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنه منعا لاستهدافه.

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وبعد سيطرتها على بلدات وقرى عدة منتشرة على جانبيه، وتحديدا الجهة الشرقية، تمكنت قوات النظام منذ الثلاثاء من التوسع إلى الغرب منه واستعادت قرى وبلدات عدة أبرزها بلدة خان العسل المحاذية لمدينة حلب.

وكانت قوات النظام قد استعادت أجزاء من الطريق في هجمات شنتها خلال السنوات الماضية في جنوب ووسط البلاد وقرب العاصمة دمشق، قبل أن تركز معاركها على محافظة إدلب وجوارها.

ومحافظة إدلب والأجزاء المحاذية لها مشمولة باتفاق روسي تركي جرى التوصل إليه في سوتشي في العام 2018، ونص على فتح طريقين دوليين يمران في المنطقة، بينهما طريق حلب – دمشق، وعلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، إلا أن هيئة تحرير الشام لم تنسحب من المنطقة المحددة، فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل.

وأفادت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، في عددها اليوم الأربعاء، أنه ”مع التزامه باتفاق سوتشي، أحرز الجيش السوري الثلاثاء تقدما نوعيا إستراتيجيا بسيطرته على طريق حلب – دمشق بالكامل بعد إحكامه السيطرة على ضفتيه الشرقية والغربية“.

وبعد أسابيع من القصف والمعارك في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تنتشر نقاط مراقبة تركية بموجب اتفاق سوتشي، تشهد المنطقة منذ بداية الأسبوع الماضي توترا ميدانيا قل مثيله بين أنقرة ودمشق، تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين، آخرها الاثنين.