خلافات الحوثيين تتسع.. تصفية قيادات ميدانية

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لقي قيادي حوثي مصرعه بعد أيام على قيامه بقتل قيادي ميداني آخر في إطار تنامي الصراعات الداخلية والاقتتال بين أجنحة الميليشيات.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، الأربعاء، أن القيادي عبدالله عبده عطيفة قتل قبل 3 أيام القيادي الميداني “أبو زكريا” في خلاف حول كمية من الذخائر.

كما فر عطيفة بعد قتله أبو زكريا قبل أن يعثر عليه مقتولاً داخل أحد المطاعم في منطقة المغرس جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفق المواقع.

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إلى ذلك رجحت مصادر أن يكون عطيفة تعرض للتصفية من قبل المتنفذين الحوثيين القادمين من عمران وصعدة. ويعود انتماء عطيفة إلى التحيتا، فيما ينتمي أبو زكريا إلى محافظة عمران.

يشار إلى أن الخلافات تكاثرت بشكل ملحوظ بين قيادات ومشرفي الميليشيات في الفترة الماضية على خلفية النفوذ وتقاسم الأموال المنهوبة.

كما شهدت الأشهر الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الحوثيين ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، سبقته عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات.