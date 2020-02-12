كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة الهولندية تخلي بنك "إيه بي إن امرو" من العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت الشرطة الهولندية، في مدينة ماستريخت، بنك "إي بي إن امرو" من العاملين بعد العثور على رسالة مشبوهة، حسبما أعلنت الوكالة الإخبارية الهولندية، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الشرطة الهولندية، العثور على رسالة مشبوهة في بنك "إيه بي إن امرو"، بشارع سيراميك، وتباشر التحقيق بها.

Advertisements

وأفادت الوكالة الهولندية، بأن الشرطة تحقق في رسالة مشبوهة تم العثور عليها في إيه بي إن امرو بنك في شارع سيراميك، مضيفة: "لم يحدث أي انفجار وتم إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى قريب، ولا يعرف إلى الآن إذا ما كان سمة صلة بهذا الحادث بالسابقين أم لا".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الشرطة الهولندية وقوع انفجارين أحدهما في أمستردام والآخر في مدينة كركيدة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، مرجحة أن الانفجار نتج عن رسالة ملغومة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.