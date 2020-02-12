كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين تعتزم الحد من المناقصات العسكرية الحساسة للشركات الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنها ستقيد المناقصات لشراء أنظمة أسلحة حساسة للشركات الألمانية، وهو إجراء حمائي من قبل مستشارة عارضت بشدة مثل هذه الحواجز.

في ورقة استراتيجية سارية المفعول على الفور، قالت الحكومة، إنها ستمدد صلاحيات القواعد الحالية لتشمل السفن البحرية وتقنيات الحرب الإلكترونية، كما أوردت وكالة "رويترز".

حتى الآن، كان لدى الحكومة فقط مناقصات محدودة للغواصات لشركات الدفاع الألمانية. تم تصميم الاستراتيجية الموسعة جزئيًا لجعل قطاع الدفاع المحلي أكثر تنافسية.

ينص المشروع على أنه في حالة فشل مقاولي الدفاع الألمان في تلبية متطلبات القوات المسلحة الألمانية، سيتم فتح العطاءات أمام منافسيه من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير: "نريد الحفاظ على ودعم تطوير القدرات الدفاعية الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية في ألمانيا وكذلك في الاتحاد الأوروبي".

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وقد ذكرت مصادر، يوم الثلاثاء، أن المشرعين من المحافظين الحاكمين في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أيدوا اقتراحاً يقضي بتقييد البائعين الأجانب لتكنولوجيا شبكة الهواتف المحمولة من الجيل الخامس، وذلك لمعالجة مخاوف المنتقدين الذين يرون أن شركة هواوي الصينية الرائدة في السوق تهديد للأمن القومي.

تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم ألمانيا الوصول إلى مخصصات الإنفاق الدفاعي التي وافق عليها التحالف العسكري لحلف الناتو في عام 2031، والهدف مفقود 2024.

وافق قادة الناتو في عام 2014، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، إلى إنفاق ما يعادل 2 ٪ من ناتجهم الاقتصادي على الدفاع بحلول عام 2024.

سبع دول فقط من حلف شمال الأطلسي تحقق أو تتجاوز هذا الهدف حاليًا - الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وبولندا ودول البلطيق الثلاث - لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

من المقرر أن يصدر الجيش الألماني مناقصة لسفينتين للدبابات، والتي بموجب القواعد الجديدة سيتم بناؤها من قبل أحواض بناء السفن الألمانية.