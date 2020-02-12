كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانت تستهدف أوكرانيا".. فيسبوك" توقف حسابات للمخابرات الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف شبكة فيس بوك حسابات تستخدمها المخابرات العسكرية الروسية لنشر روايات كاذبة على الإنترنت تستهدف أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقالت الشبكة، في بيان، إنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشبكة حاولوا إخفاء هويتهم وتنسيقهم، فإن تحقيقنا وجد روابط مع أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية.

كما أعلنت الشبكة، الذي يكافح لمنع الحكومات والجماعات السياسية من استخدام برنامجها لنشر معلومات كاذبة أو مضللة، بانتظام أنه أغلق حملات التضليل من دول مثل روسيا.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق، حيث نفت موسكو من قبل المزاعم الغربية بالتدخل السياسي، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، بأنها استخدمت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وقال ناثانيل غليشر، رئيس سياسة الأمن السيبراني على الفيسبوك، إن العملية الروسية الأخيرة استخدمت أكثر من 100 حساب على الفيسبوك وموقع "إنستجرام، لتبادل الصور لإنشاء شخصيات مزيفة، وغالبًا ما يمثلون صحفيين في البلدان المستهدفة.

واتصلت هذه الروايات بعد ذلك بوسائل الإعلام المحلية والسياسيين لنشر قصص كاذبة حول القضايا المثيرة للخلاف السياسي، مثل مزاعم الفساد والتوترات الإثنية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وإسقاط طائرة ماليزية في أوكرانيا في عام 2014.

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وقال جليشر لرويترز، إننا عرفنا منذ فترة طويلة أن هؤلاء الناس يبحثون عن أصوات أصيلة لتضخيم رواياتهم، إنها عملية استخبارات كلاسيكية، تحاول التلاعب بالأفراد الرئيسيين لتحقيق تأثير كبير.

كما قال باحثون في شركة تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي "Graphika"، الذين راجعوا الحسابات قبل تعليقها بواسطة "فيسبوك"، إن معظم النشاط يعود إلى عامي 2016 و2017، على الرغم من أن بعض الحسابات كانت نشطة حتى وقت قريب من هذا العام.

وقال بن نيمو، رئيس تحقيقات جرافيكا، إن الشبكة فشلت في جمع أكثر من بضعة آلاف من المتابعين، لكنها تمكنت من نشر مقالات في بعض وسائل الإعلام المحلية.

وقال، إن الشخصيات الصحفية المزيفة أجرت أيضًا مقابلات مع نقاد الكرملين، وخدعتهم في الإدلاء بتعليقات دون حراسة ثم تبادل الرسائل على الإنترنت.

وقال نيمو، لقد حاولت العملية تسميم بئر المعلومات باستخدام شخصيات مزيفة لزراعة الروايات المؤيدة للكرملين والمعادي للغرب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام المحلية".

وصرح "فيسبو"، إنه أوقف أيضًا مجموعتين أخريين من الحسابات، لا علاقة لهما بالعملية الروسية، حيث كان أحدهما مرتبطًا بشبكة إيرانية تم تحديدها مسبقًا واستهدفت الولايات المتحدة والأخرى لشركة علاقات عامة في فيتنام.

