كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: تفشي فيروس كورونا بدأ خارج الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير عالمي في الأمراض المعدية اليوم الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا قد يصل إلى ذروته في الصين، حيث تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد، لكنه بدأ في بقية أنحاء العالم ومن المحتمل أن ينتشر، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال كبير المستشارين الطبيين بالحكومة الصينية، إن المرض بلغ ذروته في الصين وقد ينتهي بحلول أبريل، وقال، إنه يقوم على أساس التوقعات على النمذجة الرياضية والأحداث الأخيرة والإجراءات الحكومية.

وأضاف ديل فيشر، رئيس الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والاستجابة لها التي تنسقها منظمة الصحة العالمية، أن التنبؤ "بالدورة الزمنية" قد يكون صحيحًا إذا ما سمح للفيروس بالعمل مجانًا في ووهان.

وأوضح لرويترز في مقابلة، أنه من العدل أن نقول هذا حقيقة ما نراه بالفعل، لكنه امتد إلى أماكن أخرى حيث كانت بداية انتشار المرض، في سنغافورة، نحن في بداية الفاشية.

كما تسبب الفيروس الشبيه بالأنفلونزا في وفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة ما يقرب من 45000 شخص، معظمهم في الصين ومعظمهم في ووهان.

وأبلغت سنغافورة عن 50 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي واحدة من أعلى الحالات خارج الصين، بما في ذلك أدلة متزايدة على انتقال العدوى المحلي.

وأضاف فيشر، سأكون واثقًا تمامًا من أنه في نهاية المطاف سيكون لكل دولة قضية.

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وردا على سؤال حول سبب وجود الكثير من الحالات في سنغافورة، قال، إنه توجد اختبارات أكثر نسبيا في الجزيرة.

وتابع: لدينا مؤشر منخفض للغاية من الشك في اختبار الأشخاص لذلك لدينا درجة أعلى من اليقين"، لكنه أضاف، أن هناك الكثير حول انتقال الفيروس لم يتم فهمه بعد.

وقال كينيث ماك مدير الخدمات الطبية بوزارة الصحة السنغافورية في مؤتمر صحفي، إنه من الصعب أن نكون واثقين من التوقعات بأن الوباء سيصل إلى ذروته في الصين هذا الشهر، لكن على أي حال، فإن الذروة في البلدان الأخرى ستخلف الصين بواحدة أو اثنتين.

وأكد فيشر، أنه لا يوجد مبرر لهذا النوع من الذعر لشراء المواد الأساسية مثل لفائف الأرز والمرحاض في سنغافورة.

وقال، إنه ليس هناك ما يشير إلى أننا سننفد أي شيء، أود فقط أن أبقى متجهًا نحو المستوى.

وصرح، أن كبار السن والمصابين بالسكري هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير.

وقال فيشر، إنه بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، سيكون هذا مرضًا خفيفًا ولكن لا يزال يراودة الإهتمام تجاهه.