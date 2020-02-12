كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: حزب الإصلاح وراء تأخير الحسم العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير العسكري الجنوبي بالمين خالد النسي، إن حزب الاصلاح تسبب في تأخير الحسم العسكري وهم أخطر من يهدد أمن المملكة.

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وأضاف النسي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "السعودية مستهدفة من أكثر من طرف واذا استمرينا بنفس السياسة المتبعة سنخسر كثيرا وسنجد أنفسنا وصلنا الى نقطة اللاعودة".

وطالب النسي، بضرورة تعديل التعامل مع الملف اليمني وسحبه من قيادات حزب الإصلاح، لافتًا إلى أنه يجب تغيير الخطة لمواجهة الأخطار.