كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الديموقراطي الإشتراكي بألمانيا: لا تحالف بدون ميركل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الديمقراطيون الاشتراكيون الألمان، اليوم الأربعاء، إلى أنهم قد يستقيلوا من تحالفهم مع محافظي أنجيلا ميركل إذا أُجبرت على ترك منصب المستشارة، مما زاد الضغط على شركائهم لتجنب إجراء انتخابات مبكرة أثناء اختيارهم زعيمة جديدة، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وبعد أن تخلصت أنجيريت كرامب-كارنباور المحامية من ميركل من طموحاتها لتولي المنصب الرفيع يوم الاثنين الماضي، حيث شرع الديمقراطيون المسيحيون في اختيار زعيمة جديدة ومرشحة مستشارة للانتخابات الفيدرالية القادمة المقرر إجراؤها في 2021 أكتوبر.

وإن احتمال وجود منافس كزعيم للحزب أثناء بقائها مستشارة قد يكون غير عملي ويجبر ميركل، التي لن تسعى لإعادة انتخابه بعد قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا لمدة 15 عامًا، على الاستقالة مبكرًا.

وقد يؤدي هذا إلى انتخابات مبكرة، لأسباب ليس أقلها أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أوضح، أن اتفاقه الائتلافي هو فقط مع ميركل.

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي "لارس كلينجبيل"، إن الحزب دخل الائتلاف مع ميركل.

وصرح في بعض أوضح التعليقات حتى الآن من شخصية بارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أننا سنترك التحالف معها - كما هو مخطط له في الانتخابات الفيدرالية العادية المقبلة.

وأضاف، أنا لا أعرف أي موعد آخر للانتخابات.

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لقد اقترب التحالف الهش بالفعل من الانهيار عدة مرات، وقد أدى اختيار اثنين من اليساريين في العام الماضي كقادة جدد للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى جعل التحالف أكثر هشاشة.

كما أراد العديد من المشرعين تجنب تفجر الانتخابات خلال فترة تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام.

وقال كلينجبيل، إنه يتوقع أن يكون المحافظون على دراية بمسؤولياتهم وأنهم "لا يهربون من رئاسة الاتحاد الأوروبي".

كما يجد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه من المستحيل العمل مع اثنين على الأقل من المرشحين المحافظين المحتملين، فريدريش ميرز وجينس سبان، اللذان يمثلان حقًا أكبر في يمين الاتحاد الديمقراطي المسيحي من ميركل، رغم أن آخرين قد يكونون أكثر قبولا.

وقال كلينجبيل، إنه بينما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي البقاء في الحكومة مع المحافظين لفترة ولاية تشريعية كاملة، إلا أنه مستعد لخوض الانتخابات في أي وقت.

وألقت أنجيريت وحدة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا"، وخطة ميركل للانتقال السلس للسلطة، إلى حالة من الاضطراب يوم الاثنين الماضي، بإعلانها الذي أعقب شهور من الشكوك المتزايدة حول مدى ملاءمتها للمنصب الأعلى.

كما جاءت القشة الأخيرة الأسبوع الماضي عندما تحدى لها فرع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وصوتت مع اليمين المتطرف لتثبيت زعيم محلي.

