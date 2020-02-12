كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: الولايات المتحدة وطالبان قد يوقعان اتفاق سلام في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت تصريحاتهم بعد يوم من تصريح الرئيس الأفغاني أشرف غني بأنه قد تحقق تقدم محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر.
ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود جزئيًا بسبب طلب الولايات المتحدة بأن يوافق المتمردون على الحد بشكل كبير من العنف كجزء من أي اتفاق لسحب القوات الأمريكية. حسبما ذكرته وكالة رويترز.
يوجد حاليًا حوالي 13000 جندي أمريكي بالإضافة إلى الآلاف من قوات الناتو الأخرى في أفغانستان، بعد 18 عامًا من غزو تحالف بقيادة الولايات المتحدة للبلاد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وأعرب القادة في أفغانستان عن الولايات المتحدة بأنها حققت "تقدمًا ملحوظًا" في محادثات السلام الجارية مع ممثلي طالبان الذين يتقدمون في دولة قطر الخليجية.
وقام الرئيس أشرف غني بتغريده مساء الثلاثاء من تلقيه اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، حيث أطلعه على آخر التطورات في عملية السلام المضطربة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عامًا.
وصرح الرئيس غاني دون الخوض في تفاصيل "لقد أبلغني الوزير باقتراح طالبان فيما يتعلق بالحد من العنف بشكل كبير ودائم".
وتعثرت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي دامت حوالي 18 شهرًا في الآونة الأخيرة بسبب مطالبات واشنطن للجماعة المتمردة بخفض العنف الأفغاني بشكل كبير مقابل سحب القوات الأمريكية من البلاد.