كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: الولايات المتحدة وطالبان قد يوقعان اتفاق سلام في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدران بالحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي، اليوم الأربعاء، أنه قد يتم توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الشهر، وإذا قلصت حركة طالبان من العنف بشكل كبير وأن ذلك الاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وجاءت تصريحاتهم بعد يوم من تصريح الرئيس الأفغاني أشرف غني بأنه قد تحقق تقدم محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود جزئيًا بسبب طلب الولايات المتحدة بأن يوافق المتمردون على الحد بشكل كبير من العنف كجزء من أي اتفاق لسحب القوات الأمريكية. حسبما ذكرته وكالة رويترز.

يوجد حاليًا حوالي 13000 جندي أمريكي بالإضافة إلى الآلاف من قوات الناتو الأخرى في أفغانستان، بعد 18 عامًا من غزو تحالف بقيادة الولايات المتحدة للبلاد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

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وأعرب القادة في أفغانستان عن الولايات المتحدة بأنها حققت "تقدمًا ملحوظًا" في محادثات السلام الجارية مع ممثلي طالبان الذين يتقدمون في دولة قطر الخليجية.

وقام الرئيس أشرف غني بتغريده مساء الثلاثاء من تلقيه اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، حيث أطلعه على آخر التطورات في عملية السلام المضطربة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عامًا.

وصرح الرئيس غاني دون الخوض في تفاصيل "لقد أبلغني الوزير باقتراح طالبان فيما يتعلق بالحد من العنف بشكل كبير ودائم".

وتعثرت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي دامت حوالي 18 شهرًا في الآونة الأخيرة بسبب مطالبات واشنطن للجماعة المتمردة بخفض العنف الأفغاني بشكل كبير مقابل سحب القوات الأمريكية من البلاد.

