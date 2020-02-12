كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء إيرانيون يدعون لمواصلة لاحتجاجات.. والحرس الثوري يحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس منظمة الاستخبارات في الحرس الثوري، حسين طائب، المتظاهرين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير مباشرة من التحشيد أو الدعوة لاحتجاجات عبر مواقع التواصل.

وقالت حسين طائب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "بمهاراتنا وأدوات الاستخبارات المتطورة، وجدنا إشرافاً على بناء الشبكات، وتغلغل العدو في الفضاء الافتراضي".

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وشهدت إيران احتجاجات عارمة انطلقت بمعظم المحافظات في نوفمبر الماضي احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، وامتدت إلى 100 مدينة وبلدة وتحولت سريعاً إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.

وقد سارعت إيران وقتها إلى قطع الإنترنت، حيث اعتبر مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، أنه لولا قطع الإنترنت لعمت الاضطرابات في البلاد.