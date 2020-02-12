كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر بنك في سنغافورة يجلي 300 موظف بعد ظهور حالة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام بنك "DBS"، أكبر بنك في سنغافورة، بإجلاء 300 موظف من مكتبه الرئيسي، اليوم الأربعاء، كإجراء احترازي في أعقاب حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس كورونا الجديد لدى المقرض، وفقا لمذكرة داخلية من قبل وكالة "رويترز".

وقال رئيس سنغافورة، شي تسي كون في المذكرة: "يؤسفني أن أبلغكم أن هناك حالة واحدة مؤكدة من فيروس كورونا في DBS Asia Central على المستوى 43 اليوم".

وأضاف: "كإجراء احترازي، تم إجلاء جميع الزملاء الـ 300 في المستوى 43 في MBFC وسيعملون من المنزل في الوقت الحالي"، في إشارة إلى مقر DBS في منطقة Marina Bay Financial Centre.

وقد أبلغت سنغافورة عن 47 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي واحدة من أعلى الحالات خارج الصين، بما في ذلك أدلة متزايدة على انتقال العدوى المحلي.

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تحاول الحكومة تهدئة الأعصاب بعد أن رفعت مستوى التأهب للفيروس الأسبوع الماضي، مما أثار الذعر عند شراء المواد الأساسية مثل الأرز وورق التواليت.

عند الاتصال للحصول على تعليق، قال DBS أنه سيتم طرح بيان قريبًا. وقال موظفو البنك لـ"رويترز"، إن الطوابق الأخرى لم تتأثر.

تشكلت طوابير طويلة هذا الأسبوع لدخول بعض المكاتب في الحي المالي في سنغافورة حيث بدأ أصحاب العمل في فحص العمال لمعرفة درجة الحرارة. كما تم مشاركة تحذيرات من إدارة المباني للحالات في بعض مباني المكاتب بوسط المدينة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقوم بعض الشركات، بما في ذلك بنك DBS، بإلغاء إحاطات النتائج الفعلية واختيار الاحتفاظ بها عبر المؤتمرات عن بعد. حذرت الحكومة الناس من المصافحة في أي شكل من أشكال التحية.

أحيا تفشي المرض ذكريات متلازمة التنفس الحاد الوخيم عام 2003 التي أودت بحياة أكثر من 30 شخصًا في سنغافورة، وما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم.