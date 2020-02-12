عبر الفنان، فريد غنام، عن جهله أسباب عدم توجيه الدعوة إليه للمشاركة في مهرجانات مغربية، خصوصا الوازنة منها، مؤكدا أنه حاول عدة مرات اتخاذ المبادرة، والاتصال بالمسؤولين، الذين، في كل مرة، يتحججون في ردهم عليه بأسباب غير مقنعة.
وأكد فريد غنام أنه لايزال متشبثا بموسيقى كناوة، ويرغب في تقديم هذا النوع من الموسيقى، علما أنه غائب كذلك عن مهرجان كناوة، الذي كان شارك فيه خلال بدايته.
ولم يستبعد غنام فكرة دخول ميدان التمثيل، موضحا أنه ينتظر الفرصة المناسبة له، وقد أظهر إمكانياته في عدد من كليباته، التي تحمل قصصا.
وشدد غنام على أنه يحاول دائما الابتعاد عن المشاكل، مصرحا: “أنا شاد تيقاري”.
وأصدر الفنان فريد غنام، أخيرا، أغنية راي بعنوان “باردة”، بمشاركة زوجته المدونة رباب أزماني، التي تكلفت بالإدارة الفنية للكليب.
كانت هذه تفاصيل خبر “مغيب” عن المهرجانات.. فريد غنام: أتصل بالمسؤولين لكن دون جدوى.. وأنا بعيد عن المشاكل و”شاد تيقاري” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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