نجم “الأسود” يرزق بمولوده الأول

رزق أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني وريال مدريد الإسباني المعار إلى فريق بروسيا دورتموند الألماني بمولوده الأول من الممثلة هيبة أبوخريص بنسليمان، عشية أمس الثلاثاء، وفق ما انفردت به مجلة “أولا” الإسبانية.

وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم بعد الكشف عن جنس المولود ولا إسمه، رغم أن وسائل إعلام إسبانية سبق لها التأكيد على أن المولود ذكر، وذلك بعد إعلان النجم المغربي والممثلة هبة، شهر أكتوبر الماضي، عن كونهما ينتظران مولودا، علما أنها تكبره بـ 12 سنة.

يشار إلى أن نجم “الأسود” وقع على مستوى كبير رفقة فريقه الألماني، الشيء الذي دفع مسؤولي الريال، بشكل جدي، إلى التفكير في استعادته لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل.