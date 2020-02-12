بني ملال.. 3 سنوات حبسا لشخصين بتهمة الاغتصاب الجماعي والاختطاف والاحتجاز

قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق متهمين، توبعا بتهم الاغتصاب الجماعي، والاختطاف، والاحتجاز.

وأعلنت غرفة الجنايات عن قرارها، القاضي بمؤاخذة المتهم (ا.م) و (ا.ع) من أجل ما نسب إليهما، والحكم عليهما بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر، والاجبار في الأدنى.

ويتابع في الملف المذكور شخصان في حالة اعتقال، بعدما وجهت أليهما النيابة العامة تهما جنائية، تتمثل في الاغتصاب الجماعي، والاختطاف، والاحتجاز، ومحاولة الاغتصاب الجماعي، ومحاولة الاختطاف، والضرب والجرح العمديين بواسطة سلاح و الامساك عمدا عن التدخل للحيلولة دون وقوع جناية تمس السلامة البدنية لشخص.