برلمانيون يتهمون “أحيزون ” بإهانة مجلس النواب ويطالبون الوزير “عبيابة” بالتدخل

تغيب عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، عن أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، المخصص لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الملاعب المعشوشبة، إذ أثار غيابه احتجاج البرلمانيين.

واعتبر برلماني التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، أن غياب رئيس الجامعة الملكية لألعاب القوى، “إهانة لمجلس النواب وللقطاع الوصي”.

وقال رضا بوكمازي، برلماني العدالة والتنمية: “للأسف، بعض المؤسسات العمومية، وأيضا القطاعات الوزارية، لا تفهم دور ووظيفة المؤسسة البرلمانية، التي تمثل سيادة الأمة، ولا تتفاعل معها بالشكل المطلوب”.

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وأضاف بوكمازي: “الحضور للبرلمان شرف لا يتاح للجميع، إنها المؤسسة، التي تعبر عن التفاعلات داخل المجتمع”، واستغرب المتحدث نفسه “غياب الجامعة المعنية بالمهمة الاستطلاعية”.

من جهتها، قالت سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية: “أضم صوتي إلى صوتكم، وسأعمل على نقل هذه الرسائل إلى السيد رئيس مجلس النواب، وأقول دائما إن عدم التجاوب مع البرلمان، لأي شخص مهما كان موقعه، هو استهانة بعمل المجلس وبما يمثله في الدستور، الذي تعاقدت عليه الأمة”.

وطالب أعضاء اللجنة نفسها وزير الشباب والرياضة، الحسن عبيابة، بالتدخل باعتباره المشرف على الوزارة الوصية، وبتقديم توضيحات حول سبب غياب رئيس الجامعة الملكية لألعاب القوى عن أشغال اللقاء، إلا أنه امتنع عن الحديث، وقال: “سأتحدث من بعد”، بعدما منحته رئيسه اللجنة الكلمة للتوضيح.