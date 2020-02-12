بعد العودة إلى عش الزوجية.. سناء عكرود قريبة من إصدار عمل فني جديد

أعلنت الممثلة، والمخرجة، سناء عكرود، قرب إصدار فيلمها السنيمائي الجديد، الذي تنقل فيه معاناة القرويات في شخص سيدة منهن، تنزح من قريتها الجبلية نحو المدينة هربا من قهر الثلوج، وظروف حياة صعبة للغاية.

ويرتقب أن يصدر الفيلم، الذي يحمل عنوان قصر النظر/ ميوبيا، في الأيام المقبلة، في القاعات السينمائية المغربية، وشارك فيه الممثلون غزلان الإدريسي، وقدس جندل، وفاطمة بوجو، ومحمد عياد، وحميد النيدر، ونبيل عاطف.

وإلى جانب أدائها دور البطولة، فإن سناء عكرود هي مخرجة الفيلم، وكاتبة السيناريو، أما الانتاج فإنه لدار سيناريو النجوم في كندا.

ويحكي فيلم قصر النظر، قصة فاطم القروية، التي تنزح من قريتها الجبلية النائية إلى المدينة، فيحدث مرورها ثورة تهز الرأي العام”، حسب ما أفادته سناء عكرود عند إعلانها عن قرب إصدار الفيلم.