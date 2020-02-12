شركة “نيسان” تطالب كارلوس غصن بـ83 مليون أورو أمام محكمة مدنية في اليابان

رفعت شركة نيسان، اليوم الأربعاء، دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83,4 مليون أورو) كعطل، وضرر من مديرها السابق “كارلوس غصن”، الذي يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.

وقالت المجموعة اليابانية، في بيان، إن هذه الدعوى تهدف إلى استعادة “قسم كبير” من الخسائر، التي سببها، بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من “سوء الإدارة، وأنشطة الاحتيال”، التي قام بها.

وكان غصن قد فر، في أواخر العام الماضي، إلى لبنان بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات نفاها عن نفسه، تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية، وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام أموال الشركة.