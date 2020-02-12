برشلونة يجهز عرضا مغريا لاستعادة نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني لا زال مهتما بالاستفادة من خدمات النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من جديد وإعادته إلى الكامب نو، في الميركاتو الصيفي القادم.

وحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة استعادة نيمار في الصيف الماضي، لكنه اصطدم بتعنت كبير من قبل باريس سان جيرمان، الذي صمم على الاحتفاظ بنجمه البرازيلي.

وبحسب برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يفكر في تقديم عرض مغر لسان جيرمان، من أجل حسم الصفقة في الصيف المقبل.

وأوضح أن العرض يتضمن الاستغناء عن نجمي الفريق أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي، مقابل الحصول على خدمات نيمار.

ويتمنى برشلونة أن يكون هذا العرض كافيًا لإقناع ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، بإتمام الصفقة.