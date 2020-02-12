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مدرب ليفربول يخطط لإبرام صفقة ألمانية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب الإنجليزي يورغن كلوب، يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني من أجل تعزيز قوة فريقه الهجومية في الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن كلوب يرغب في جلب تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، إلى ملعب أنفيلد.

ويطمح المدرب الألماني لتعزيز قوة هجوم الريدز بضم مواطنه، رغم وجود الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

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وجدَّد الدولي الألماني، عقده مع لايبزيج مؤخرًا حتى عام 2023، وهناك تقارير تشير إلى تضمنه شرطًا جزائيًا لم يُكشف بعد عن قيمته.

ويتنافس فيرنر على قنص لقب هداف البوندسليغا هذا الموسم، إذ سجل حتى الآن 20 هدفًا، متأخرًا عن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، المتصدر بفارق هدفين.

يُذكر أن فيرنر أبدى إعجابه مؤخرًا بالدوري الإنجليزي، فاتحًا الباب أمام إمكانية خوضه تجربة خارجية هناك في المستقبل القريب.

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