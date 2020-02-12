القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 31 قرب البحر الميت، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" في منطقة النقب أنه تلقى بلاغا الساعة 12:17 حول حادث طرق على شارع رقم 31، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب (30 عاما) ووصفت جراحه بالخطيرة وحالته بالحرجة، وتمّ استدعاء المروحية الطبية للمكان وجرى نقله إلى المستشفى.
من جهتها، باشرت الشرطة التحقيق في ظروف وأسباب الحادث، إلى جانب تنظيم حركة السير في المنطقة.
هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 27 شخصا بينهم 9 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب بحادث طرق قرب البحر الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.