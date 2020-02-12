لبنان يستعين بالنقد الدولي لرسم خطة فنيّة للخلاص من الأزمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيقدم لبنان طلبًا إلى صندوق النقد الدولي، لمساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام، وفقًا لما أفاد اليوم الأربعاء، مصدر حكومي في لبنان.

وقال المصدر إن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبا. وأضاف أنه "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

وقال المصدر، إن "لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار/ مارس.