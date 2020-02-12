استقرار الدولار وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقر الدولار في أعلى مستوى في أربعة أشهر، يوم الأربعاء، وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس كورونا مؤخرًا، كما حقق الدولار النيوزيلندي مكاسب بعد تخلي البنك المركزي عن انحيازه نحو خفض أسعار الفائدة.

وتأكدت أكثر من ألفين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى الآن، وهي أقل زيادة يومية في عدد المصابين منذ يوم 30 كانون الثاني/ يناير، وقال كبير المستشارين في مجال الصحة بالصين إن التفشي ربما ينتهي تمامًا بحلول شهر نيسان/ أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 98.77% أي دون أعلى مستوى في أربعة أشهر بقليل والذي سجّله في الجلسة السابقة وهو 98.95.

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وتسبب وباء فيروس كورونا اضطرابا في اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي أسواق العملات، تعرضت العملات المعتمدة على التصدير مثل الكرونة النرويجية والكرونة السويدية لضغوط مع انتشار الفيروس، وتراجعت الكرونة النرويجية بما يزيد على 5% منذ بداية العام الجاري في حين انخفضت الكرونة السويدية 2.6%.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6462 دولار أميركي في أكبر زيادة خلال شهرين بعد أن أزال البنك المركزي احتمالًا لخفض سعر الفائدة من توقعاته المستقبلية.

وتراجع اليورو أمس الثلاثاء، لأدنى مستوى في أربعة أشهر متأثرًا بمخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين ليستقر عند 1.0915 دولار.