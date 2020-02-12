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عناصر إخوانية تروع المواطنين وتنهب الممتلكات في تعز

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

شهدت محافظة تعز موجة من عمليات النهب المنظمة التي تقوم بها عناصر تابعة للإخوان، تعمل على إرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض جبايات وممارسة أعمال الترهيب في داخل الأحياء السكنية.

 

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وتورطت قيادات إخوانية بارزة في عمليات بيع الطاقة الكهربائية وتعطيل الشبكة الحكومية من أجل الأموال، وكذلك فرض الجبايات على الأسواق من خلال إطلاق التشكيلات العصابية المسلّحة التي تتبع القيادات الإخوانية النافذة في تعز.

 

 

وتترافق ممارسات إخوان اليمن مع حالة تغول ممنهجة في مؤسسات الأمن والجيش والسلطة المحلية وتشكيل الوحدات المسلحة خارج إطار القانون ثم شرعنة وجودها عبر تكوين وحدات وألوية عسكرية مستحدثة وضم العناصر الإخوانية إليها دون غيرهم، وتلقي أموال من جهات إقليمية من بينها قطر للتوسع نحو المحافظات الجنوبية.

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