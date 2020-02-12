بن فريد: أبطال الضالع يستردون ما غنمه الحوثي من جيش المقدشي والإصلاح

الأربعاء 12 فبراير 2020

أشاد القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، ببسالة أبناء الضالع في مواجهة مليشيا الحوثي.



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وكتب بن فريد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سلام الله على الضالع..الأسلحة التي غنمها الحوثي من جيش المقدشي استردها أبطال الضالع اليوم ليصبح بند تسليم السلاح مسخرة كبيرة للشرعية التي تعمل على تسليم سلاحها للحوثي بسهولة ثم تبكي للتحالف لغرض أن يسلم الجنوبيون أسلحتهم للشرعية، وتدور الأسلحة لتعود مرة أخرى لمن تتشرف به أن يحوزها.

يشار إلى أن مليشيا الإصلاح فرت من نهم وتركت معدات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة لمليشيا الحوثي.