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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أمريكية تشن ثلاث غارات جوية على القامشلي شمال شرقي سوريا والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
شنت طائرات أمريكية، صباح الأربعاء، ثلاث غارات جوية على قرية "خربة عمو" بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وقال مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مدنيا قتل وأصيب آخر خلال إطلاق عناصر من القوات الأمريكية النار تجاه أهالي قريتي "خربة عمو" و"حامو شرق" بمدينة القامشلي، خلال محاولة الأهالي منع مرور 4 عربات مدرعة للجيش الأمريكي، عند حاجز تابع للجيش السوري.
وردا على اعتداء القوات الأمريكية تصدى الأهالي للمدرعات وأعطبوا 4 منها، في حين سارعت القوات الأمريكية لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها.
وفي السياق ذاته وخلال مرور عدد من مدرعات الجيش الأمريكي في قرية "بوير البوعاصي" بريف مدينة القامشلي اعترضها أهالي القرية ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التوقف في الوقت الذي اعتلى فيه عدد من الأهالي إحدى العربات التي تحمل العلم الأمريكي وأنزلوه عن ساريتها.
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