شاهد.. البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع تحسينية بمدينة المكلا

الأربعاء 12 فبراير 2020

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، حجر الأساس لتدشين خمسة مشاريع تحسينية في مديرية مدينة المكلا، بتمويل من WASH عبر مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت المهرة شبوة، بمشاركة صندوق النظافة والتحسين والمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي ساحل حضرموت.



واوضح منسق مشروع الاشغال العامة المهندس عبدالرحيم حوري لمحافظ حضرموت، بأن المشاريع التي سيتم تنفيذها تتمثل في إعادة تأهيل وصيانة هنجر ومباني ورش الصيانة لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، وإعادة تأهيل وصيانة حمامات عامة للسوق المركزي بالمكلا، تحسين شبكة المياة غرب وشمال منطقة الطلائع بفوة القديمة، وإعادة تأهيل مشروع الصرف الصحي بمنطقة الغويزي، وتوريد وتركيب مضخات الصرف الصحي لمحطات المعالجة في منطقتي الشرج والغليلة.

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حضر وضع حجر الأساس مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق وعدد من المسؤولين بالصندوق ومشروع الأشغال العامة.