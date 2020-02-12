الفلكي الشوافي يكشف عن أهم مؤشرات طقس اليمن حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأربعاء 12 فبراير 2020

كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن أهم مؤشرات طقس اليمن من الثلاثاء 11 فبراير 2020 حتى نهاية الاسبوع الجاري.



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وبحسب الشوافي فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من الثلاثاء 11 فبراير 2020 حتى نهاية الأسبوع الجاري إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الصغرى على الهضاب الداخلية والصحاري بمعدل إنخفاض من 5 إلى 8 درجات عن ما كانت عليه الأيام الماضية خصوصا في المهرة و حضرموت والجوف وصعدة ما يجعل الأجواء باردة نسبياً.

وتابع "ولا توقعات للصقيع للتأثير على المزروعات، وبالنسبة للمرتفعات الغربية والجنوبية غربية والسواحل الغربية متوقع إستمرار الهطول الخفيف والمتوسط الغزارة للأمطار المتفرقة على أجزاء منها مع عدة استبعاد نشاط خلايا أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية، لذلك ننوه الى توخي الحذر، و ندعو الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس".