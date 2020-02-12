شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استطلاع رأي ألماني..إيران تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 2:49 مساءً, 12 فبراير 2020 م
المناطق _ الألمانية
كشف تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن 66% من الألمان يرون أن إيران تشكل التهديد الأكبر على السلام في العالم خلال الأعوام المقبلة.
وحل في المرتبة الثانية كأكبر تهديد على السلام العالمي الولايات المتحدة بنسبة 61%، وكوريا الشمالية في المرتبة الثالثة، تليها تركيا ثم روسيا في المرتبة الخامسة.
ومن ناحية أخرى، أظهر “تقرير الأمن لعام 2020″، الذي يجريه سنويا المركز الألماني للدراسات الاستراتيجية والقيادة العليا، أن 39% من الألمان يرون الولايات المتحدة لا تزال أهم شريك عسكري بالنسبة لألمانيا.
وفي سياق متصل، أشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الأربعاء، إلى أن نحو 25% من الألمان تساورهم مخاوف كبيرة من أن تتورط بلادهم في نزاع عسكري.
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