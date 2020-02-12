شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار رسالتين ملغومتين في مبنى للبريد بهولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:16 مساءً, 12 فبراير 2020 م المناطق - الرياض انفجرت رسالتان ملغومتان في غرفة للبريد بمبنى إداري في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية اليوم أن الانفجار وقع في شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده، موضحةً أنه لم تقع أي إصابات بسبب الانفجارين.

وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من شهر يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة التي استهدفت فندقًا ومحطة للوقود ومرأبًا وشركة عقارية ويعتقد أن شخصًا واحدًا خلف إرسالها.

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