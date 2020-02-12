شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سحبت أفغانستان سفيرتها من إيطاليا؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت القناة التلفزيونية أنها حصلت قبل حوالي أسبوعين على وثيقة، أمر فيها القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، هارون شاخانسوري ستة دبلوماسيين أفغان في إيطاليا بالعودة إلى أفغانستان، خلال 48 ساعة.
وذكرت مصادر أن الدبلوماسيين الستة، من بينهم السفيرة الأفغانية، هيلينا مالكيار، يؤلفون تقريبا من جميع موظفي السفارة الأفغانية في إيطاليا، وتشمل المجموعة بعض الدبلوماسيين، الذين تم تعيينهم في السفارة قبل بضعة أسابيع فحسب.
وذكرت المصادر أنه تم اتخاذ القرار من قبل وزارة الشؤون الخارجية، بعد توتر العلاقة بين الدبلوماسيين الأفغان والسفيرة الأفغانية.
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