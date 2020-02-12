شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعزل 5 أشخاص قدموا من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أدخلت السُلطات الأردنية خمسة أشخاص أردنيين قدموا للبلاد من الصين الليلة الماضية إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يومًا.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور محمود زريقات إن عدد الحالات داخل الحجر الصحي بوصول الـ 5 الجدد، ارتفعت إلى 31 شخصًا، جميعهم أردنيين قادمين من الصين أو زوجات أردنيين يحملون الجنسية صينية.

وأكد في تصريحات صحفية أنه لا يوجد بين المتواجدين داخل المستشفى أي شخص أكدت إصابته بفيروس كورونا أو أكد حمله للفيروس، بحسب نتائج الفحوصات الأولية.