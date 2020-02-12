شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بركاني في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
سجل المعهد الفلبيني لعلوم الزلازل والبراكين زلزالا بركانيا ناجما عن بركان "مايون" خلال فترة مراقبة للبركان استمرت 24 ساعة، طبقا لما ذكره المعهد اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث بيانات تدفقا في القطاع الشمالي للرماد البركاني الذي بدأ ينفث في الربع الأخير من عام 2019.
وأكد المعهد أن التحذير من البركان، عند المستوى الثاني حاليا؛ نظرا لأن البركان عند مستوى متوسط من الثوران.
وبناء على ذلك فقد أوصى المعهد بأن دخول "منطقة الخطر الدائم" حول منطقة نصف قطرها ستة كيلومترات و"منطقة الخطر الممتد" في القطاع الجنوبي والجنوبي الغربي إلى الشرقي والشمالي الشرقي، محظور بشكل صارم.
وكان البركان الأكثر نشاطا في الفلبين قد نفث في ديسمبر الماضي رمادا، بعدما ثار مرتين، مما دفع العلماء في الحكومة للتحذير من إمكانية حدوث انفجار مفاجئ و تدفق للحمم البركانية.
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