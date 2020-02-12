إصابة محامٍ بهجوم مسلح قرب محكمة استئناف ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بإصابة محامٍ بهجوم مسلح نفذه مجهولون قرب محكمة استئناف المحافظة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نار اسلحتهم تجاه محام قرب محكمة استئناف ذي قار وسط المحافظة، ما اسفر عن اصابته في منطقة الرأس اصابة حرجة.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل المحامي الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل المحامي الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.
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