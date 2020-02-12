"أبطال العراق" ومظاهرات مارس بإيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: واشنطن: ندعم الإيرانيين في مواجهة نظام إيران "الفاشل"، تركيا تنشر منظومة دفاع جوي بمطار معيتيقة الليبي، موالون لتيار عون يرفضون منح "الثقة" لحكومة دياب، إيهود أولمرت عن عباس: شريكنا الوحيد لتحقيق السلام، تقرير ألماني يتوقع احتجاجات في مارس تنذر برحيل النظام الإيراني.

كما تتابعون: مجلس الأمن يصوت الأربعاء على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا، "العين الإخبارية" تكشف خريطة انحسار نفوذ إيران بأفريقيا، "رويترز": حزب الله اللبناني تحرك بالعراق لملء فراغ مقتل سليماني، "أبطال العراق" تطارد فلول داعش على الحدود مع سوريا والأردن.

أما في الاقتصاد فتقرأون: انهيارات حادة بأسواق الذهب والعملات الأجنبية في إيران، الخطوط القطرية تفقد استثماراتها في شركة "إير إيطاليا".

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وإلى الملاعب، تطالعون: عقوبة الفيفا تجعل تشيلسي الأكثر ربحا في موسم الانتقالات.

وفي التكنولوجيا: تعرف على مواصفات عائلة سامسونج جالكسي إس 20.

وفي الفن: بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار.. قصة "باراسايت" تتحول لمسلسل جديد.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط 2020.



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