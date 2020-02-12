تجمع "الساحل والصحراء" يبحث بالقاهرة تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية

بحثت دول تجمع الساحل الأفريقي الخمس (G5) في القاهرة تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية مع الجانب المصري والتعاون في مكافحة الإرهاب.

ووفق بيان للجيش المصري، الأربعاء، فإن القاهرة استضافت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.



وأشار البيان إلى أن مصر شاركت في الاجتماع بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس الأركان.

وأوضح أن "فعاليات الاجتماع بدأت بتهنئة رئيس الأركان المصري بنجاح القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

ولفت إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية، على رأسها الأزمة الليبية، فضلاً عن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاستعداد القاهرة لاستضافة قمة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل.

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وأكد أن "القوات المسلحة تسير وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لجميع القضايا الأفريقية".

وخلال الاجتماع، تم التباحث حول "الوضع الأمني في منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المستمر في القضايا محل الاهتمام المشترك".

كما تم "عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الأفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بالقاهرة في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانبين". وفق البيان.

وتأسست مجموعة G5 في الساحل عام 2014 نتيجة الشراكة فيما بين حكومة كل من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا؛ وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة الساحلية التي تشهد تناميا ملحوظا للجماعات الإرهابية.

وأعلن رؤساء الدول الخمس في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بصفة رسمية تشكيل القوة المشتركة العابرة للحدود في باماكو في 2 تموز/يوليو 2017 بهدف توحيد جهودهم في مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وتتولى هذه القوة المشتركة التي يؤيّدها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مهمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.