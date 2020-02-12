شركة نيسان تطالب كارلوس غصن ب83 مليون يورو عبر دعوى حق مدني في اليابان

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كارلوس غصن رفعت شركة نيسان الأربعاء دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83,4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده. وقالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف الى استعادة "قسم كبير" من الخسائر التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من "سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال" التي قام بها.

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