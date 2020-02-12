السعودية.. توقيف ”المتحرش بمركبة الطالبات“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بمضايقة مركبة تنقل طالبات والاعتداء على سائقها.



ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات عدة عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، كما أقدم على الاعتداء على سائقها.

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وإثر تحريات مكثفة، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث تبين أنه سعودي في العقد الرابع من عمره، وأقر في التحقيقات بالتهم الموجهة إليه، فيما جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت فتاة وثقت مقطع فيديو من داخل مركبة، لسيارة خاصة تسير بمحاذاتهم وبطريقة أربكت سائق السيارة، كما بدت ”خائفة“ من ملاحقة السيارة لهن.