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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا.. شفاء ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه سيتم إخراج ثلاثة مرضى آخرين، كانوا مصابين بفيروس كورونا، الذي يُطلق عليه اسم "كوفيد-19"، من الحجر الصحي، بالإضافة إلى أربع حالات سابقة، تم إخراجها بالفعل، من إجمالي 28 حالة مؤكدة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.
وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيتم إطلاق سراح المرضى الثلاثة الذين كانوا مصابين بالفيروس من الحجر الصحي في وقت لاحق من اليوم، بعد تعافيهم بشكل كامل.
وكان أربعة مرضى آخرون قد تم إخراجهم بالفعل سابقا من المستشفيات بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس، مرتين متتاليتين، طبقا لما ذكرته المراكز في بيان.
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