شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: تركيا لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن تركيا لا تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا ”لتحييد“ المتشددين في محافظة إدلب السورية، وإن الهجمات على القوات السورية والروسية مستمرة في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن ”موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: تركيا لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.