«شهيد سيناء».. وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو مسقط رأسه بالجيزة.. وجنازة عسكرية تشيعه لمثواه الأخير

وصل منذ قليل، جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء، إلى مسقط رأسه فى قرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، حيث منتظر تشييع جنازة عسكرية للشهيد عقب صلاة الظهر، بحضور عدد من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

واستشهد أمس العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، دفعة 90، قائد اللواء 134 مشاة أمس بسيناء.

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كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة قد أعلن فى بيان رسمى مساء الأحد الماضى، أنه فى الساعة 5 مساء تمكنت عناصر القوات المسلحة، من إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وتابع: نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد (10 ) فرد إرهابى، وتدميرعربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى.

وأضاف البيان أنه جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.

كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، قد أشاد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.