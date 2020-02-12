مجموعة الدعم الدولية: على الحكومة اتخاذ تدابير لوقف الأزمات المتفاقمة

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل ​لبنان​ حكومة الرئيس ​حسان دياب​ الى "اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب ​الشعب اللبناني​".

وشددت في بيان على "أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمتجمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان"، مناشدة "جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد".

وأكدت استعدادها لـ"دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية ​القطاع المالي​، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع ​الطاقة​، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة".

وأعربت عن استعدادها لـ"دعم الجهود الموثقة لقادة ​الحكومة​ ل​محاربة الفساد​ والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح ​القضاء​، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة".

وإذ لفتت الى "الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي"، أشارت الى "أهمية تطبيق لبنان لقرارات ​مجلس الأمن​ 1701 (2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك ​اتفاق الطائف​ و​إعلان بعبدا​ والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات ​بروكسل​، ​باريس​ وروما".

وعبرت المجموعة أخيرا عن دعمها "القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".

