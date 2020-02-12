تابع وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ الاعتداء الذي وقع صباح اليوم على مركز الخدمات الاجتماعية في بلدة سير ​الضنية​، عبر ​القاء قنبلة​ يدوية. وأجرى ​الاتصالات​ اللازمة مع مسؤولي المركز، و​القوى الامنية​ التي طالبها بكشف الفاعلين بأسرع وقت ممكن. وفي السياق استنكر المشرفيه التعرض لمراكز الرعاية، مؤكداً ان "هذه المراكز هي لخدمة الناس ومساعدتهم وتقديم الخدمات الاجتماعية وخصوصاً للفئات الضعيفة منهم ولا يجوز ان تكون هدفاً لأعمال تخريبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر المشرفيّة دعى لكشف هوّية المعتدي على مركز الشؤون في سير الضنيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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