الطقس اليوم غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحراراة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يستقر تدريجيًا بدءًا من مساء اليوم الأربعاء".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحراراة ورياح ناشطة، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة، تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ،يتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من المساء، نحذّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ال١٢٠٠ متر خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً وارتفاع اضافي ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٤٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة.