الطقس اليوم غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحراراة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يستقر تدريجيًا بدءًا من مساء اليوم الأربعاء".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحراراة ورياح ناشطة، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة، تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ،يتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من المساء، نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال١٢٠٠ متر خلال الليل.
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٤٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة.
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