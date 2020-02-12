مدللي عرضت مع مستشار أممي لأنشطة الاحتفال بذكرى تأسيس الأمم المتحدة

إلتقت المندوبة الدائمة ل​لبنان​ لدى ​الأمم المتحدة​ السفيرة ​آمال مدللي​، في مقر البعثة، المستشار في مكتب الأمم المتحدة لشؤون تنظيم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة Ufford Van Quarles Herman، الّذي عرض للإطلاق الرسمي لـ"أكبر نقاش عالمي على الإطلاق حول دور التعاون الدولي في بناء مستقبل أفضل للجميع"، وذلك في إطار الأنشطة الخاصة بالاحتفال بالذكرى الـ75 للأمم المتحدة هذا العام.

وشرح المستشار الأممي عن منصّة النقاش الّتي أطلقتها الأمم المتحدة، من خلال الموقع الإلكتروني "75UN/ www.un.org"، والّتي تتيح لأي فرد حول العالم مشاركة تطلعاته واقتراحاته للمستقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة مباشرةً، الّذي سيقوم فريق عمله بمراجعتها وإصدار تقرير بمضمونها على مرحلتين في أيار 2020 وكانون الثاني 2021.

ودعا إلى نشر المعلومات حول هذا الموقع وتحفيز المواطنين بجميع فئاتهم من طلّاب وعمّال وحتّى ​النازحين​ وغيرهم، على الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعبير عن رأيهم عبر ملء الاستثمارة القصيرة أو استعمال منصّة النقاش، حيث يوفّر الموقع الإلكتروني مواد يمكن أن يستخدمها الأساتذة لتحفيز نقاش من ​الطلاب​.