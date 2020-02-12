وزير الصناعة بحث مع علوية في تفعيل التعاون المشترك

بحث وزير الصناعة ​عماد حب الله​ مع رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​، في حضور المدير العام ل​وزارة الصناعة​ داني جدعون، في تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة لرفع التلوث عن النهر وتطبيق القانون الرقم 63 للعام 2016 ودعم عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمصلحة بالتعاون مع ​وزارة البيئة​ على صعيد متابعة الرقابة على المؤسسات الصناعية وفرض استمرار التزامها البيئي.

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