قيادة الجيش: إحالة سوري على القضاء المختص لانتمائه إلى تنظيم ارهابي

أصدرت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ بياناً أشارت فيه إلى أن "​مخابرات الجيش​ أحالت على ​القضاء​ المختص السوري عبدو محمد البراقي، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة ​عرسال​ وجرودها، ولمشاركته إلى جانبها بالاعتداء على وحدات ​الجيش اللبناني​ عام 2014، و​إطلاق النار​ باتجاه عناصر الجيش والمشاركة في اقتحام مركز وادي الحصن في البلدة المذكورة، وأَسْر ثلاثة جنود وسرقة أسلحة حربية وأعتدة عسكرية من داخله".

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