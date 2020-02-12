مصدر حكومي لرويترز: لبنان سيطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة في إعادة هيكلة الدين العام

أعلن مصدر حكومي لوكالة "رويترز" أن ​لبنان​ سيطلب من ​صندوق النقد الدولي​ مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبًا. وقال: "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".