لفائف التبغ المسخّن HEETS في الأسواق اللبنانية بسعر رسمي 3500 ل.ل

طُرِحَت اليوم وبشكل رسمي لفائف التبغ المسخّن HEETS في السوق اللبناني عبر إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية وحدّدت الإدارة سعر بيع العلبة الواحدة للعموم بمبلغ 3500 ل.ل.

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